حسين لبيب: جمهور الزمالك الأعظم في العالم ونستحق لقب السوبر
عبر حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق الكروي الأول بالنادي بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.
وقال حسين لبيب في تصريحات عبر فضائية “ إم بي سي مصر” : “ الزمالك يمتلك جمهور عظيم هو أعظم جمهور فى العالم ”.
وتابع: “ الشغل الشغل لجماهير الزمالك دائما هو دعم النادي، ونحن كمجلس إدارة اجتهدنا وتكلل مجهودنا بالفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي ”.
وواصل لبيب: “ كل الناس قالت الأهلي رايح نزهة فى السعودية مش عارف جابوا الكلام دة منين .. الزمالك كبير ”.
وأضاف رئيس الزمالك: “ الزمالك واجه الأهلي ثلاث مرات الفترة الأخيرة وحققنا خلالهم الفوز فى مباراتين، جوميز استطاع خلق دوافع للاعبي الزمالك وحققنا الكأس بجدارة ”.
وأردف: “ جوميز مدرب محترف ومش فارق معاه أى أسماء ولديه نظام يسير عليه و لاعبي الزمالك كان كلهم لديهم الرغبة فى الفوز على الأهلي وعبد الواحد السيد دوره كبير ”.
وأتم: “ سيبونا نشتغل وأطلب الصبر على مجلس الإدارة من أجل استكمال النجاحات، تم التشكيك فى قدرات بنتايك وهناك حملة على نادي الزمالك وقالوا اننا مش مقتنعين بيه ودة مش حقيقي ”.