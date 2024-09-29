علماء يكشفون علاقة التثاؤب بمرض الصرع الخفي

في بعض الحالات، يتثاءب الناس في كثير من الأحيان ولفترة طويلة جدا ويبدأون في التساؤل عما يعنيه ولماذا يمكن أن يحدث التثاؤب.

وفي معظم الأحيان، وفقا للعلماء، يشير التثاؤب إلى وجود القليل جدا من الأكسجين في الغرفة، ويحاول الدماغ استعادته ويشعر الشخص بالحاجة إلى فتح فمه والحصول على الهواء.

ويمكن أن تكون أيضا ظاهرة معدية وعندما يرى شخص ما شخصا آخر يتثاؤب، يعتقد دماغه أن هذه علامة على عدم وجود ما يكفي من الأكسجين في الغرفة، لذلك يريد الشخص أيضا التثاؤب.

وأيضا، يمكن أن يرتبط التثاب بالملل أو النعاس ومع ذلك، إذا تكرر ذلك، ولكن لا يوجد أي من هذه الأسباب، فهو مدعاة للقلق، لأنه قد يشير إلى أن الشخص قد يكون مصابا بالصرع الخفي، بالإضافة إلى أمراض الدماغ الأخرى التي تسبب له التفاعل بشكل غير صحيح وتتطلب أكسجينا إضافيا.

وكانت هناك حالات حدثت فيها حالة مماثلة في المرضى الذين يعانون من نوبة تقترب وأيضا، تشير الدوافع المفرطة إلى تطور التصلب أو مرض باركنسون لم يتم بعد إثبات العلاقة بين هذا المرض والتظائب بهذه الدقة، ولكنها موجودة.

ويلاحظ العلماء أنه في حالة الهدوء، يتم تنظيم درجة حرارة العضو أيضا عند التثائب، لذلك يمكن أن يكون هذا أيضا علامة على انتهاكات في التنظيم الحراري للجسم. خلال العملية، تبدأ نبضات الجسم في ثني جدران الجيوب الأنفية الموجودة في غشاء الدماغ، مما يساعده على التهدئة، إذا لم تكن هناك حاجة حقيقية لذلك، فقد يشير التثاؤب إلى إخفاقات.

ويشير العلماء إلى أنه من المهم مراقبة صحتك باستمرار واستشارة الطبيب إذا كنت تتثاءب في كثير من الأحيان دون أعراض.