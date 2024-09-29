إسرائيل: الولايات المتحدة كانت على علم بالغارات على الحديدة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة كانت على علم بالغارات على الحديدة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي إطار آخر، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الهجوم على الحديدة استهدف الميناء ومحطة الطاقة ومرافق تخزين النفط.

أكد جيش الاحتلال أنهم هاجموا 45 هدفا لحزب الله في منطقة كفرا بجنوب لبنان، ورصدنا نحو 20 صاروخا أطلقت من لبنان نحو الجليل الأعلى وتم اعتراض معظمها.

17 شهيدا من عائلة لبنانية واحدة إثر قصف الاحتلال البقاع الشرقي

وفي إطار آخر، استشهد 17 لبنانيا من عائلة واحدة، ظهر اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدات البقاع الشرقي.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية، أن غارات الاحتلال استمرت على عدد من المناطق اللبنانية، حيث استهدفت مدينة بعلبك، وبلدات النبي شيت، وتمنين التحتا، والخريبة، والهرمل، وحلبتا، وسحمر، والعين، وايعات، العين في البقاع.

كما اغار طيران الاحتلال الحربي على مدينتي صور والنبطية، وبلدات مرجعيون، زوطر الشرقية، الطيرة، وطير حرفا، والعيتانية، ويحمر، وعبا، ومعروب، وعيناتا، والقاسمية، وبدياس، وشقرا، والجميجمة، وحومين الفوقا، وطير دبا، وقبريخا، ومجدل سلم، ورشكانية، والقصيبة، وقعقعية الجسر، والصوان، وعيتا الشعب، والمحمودية، والعيشية، والبيسارية، وبيت ليف، وبنت جبيل، وعربصاليم، وياحون، والخرايب، والقنطرة، ومركبا، وعلمان، والزرارية، وتلال ومرتفعات إقليم التفاح جنوب لبنان.