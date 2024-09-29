الأحد 29 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

غارات جوية إسرائيلية على ميناء الحديدة ومحطة كهرباء باليمن

غارات جوية إسرائيلية
غارات جوية إسرائيلية على ميناء الحديدة

 

ذكرت قناة "الفضائية" اليمنية، أن إسرائيل استهدفت بغارات جوية ميناء الحديدة على البحر الأحمر الواقع تحت سيطرة الحوثيين في اليمن.

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وأشارت القناة اليمنية، أن النيران اشتعلت وشوهدت أعمدة الدخان من ميناء الحديدة نتيجة استهدافه.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ هجوما جويا على محطة كهرباء وميناء الحديدة في اليمن.

وأشار جيش الاحتلال في بيان إلى أن الهجوم جاء ردا على هجمات الحوثيين على إسرائيل في الأيام الأخيرة.

وبحسب مصادر عسكرية إسرائيلية ، شاركت عشرات الطائرات في العملية، التي استهدفت ميناء الحديدة اليمني على بعد 1800 كيلومتر، وفقا لما نقلته صحيفة "جيروازليم بوست" الإسرائيلية.

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