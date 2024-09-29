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الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

الصحفيين تنظم حوارا مفتوحا مع وزيرة البيئة لمناقشة مستجدات الملف

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظم نقابة الصحفيين غدًا الإثنين 30 سبتمبر 2024 حوار مفتوح مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي لنقابة الصحفيين.

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غدًا.. نقابة الصحفيين تنظم ندوة عن “سيد درويش” في قاعة هيكل

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غدًا.. الاحتفاء بمئوية فؤاد المهندس في نقابة الصحفيين

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لأول مرة.. إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تشارك في معرض نقابة الصحفيين

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وزير الأوقاف: تدريب الأئمة والخطباء على المهارات الإعلامية في نقابة الصحفيين

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محام: هذا سبب اعتراض نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

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حقوق إنسان البرلمان: مطالبات بحذف مادة الإجراءات الجنائية المرفوضة من نقابة الصحفيين

ومن المقرر أن يتناول الحديث أهم مستجدات الملف البيئي في مصر، وقضايا دعم الاستثمار البيئي والمناخي والمخلفات والتشجير، ومواجهة السحابة السوداء، والجهود المبذولة في ملف تغير المناخ والتنوع البيولوجي إقليميا ودوليا.

ويقام الصالون في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر نقابة الصحفيين، كما تنظم النقابة ندوة لكتاب (سيد درويش.. المؤلف الحقيقي للنشيد الوطنى .. وقائع سرقة معلنة) للكاتب الصحفى خيري حسن، ويحضر الندوة حفيده المايسترو محمد حسن درويش.

الجريدة الورقية