الصحفيين تنظم حوارا مفتوحا مع وزيرة البيئة لمناقشة مستجدات الملف

تنظم نقابة الصحفيين غدًا الإثنين 30 سبتمبر 2024 حوار مفتوح مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي لنقابة الصحفيين.

ومن المقرر أن يتناول الحديث أهم مستجدات الملف البيئي في مصر، وقضايا دعم الاستثمار البيئي والمناخي والمخلفات والتشجير، ومواجهة السحابة السوداء، والجهود المبذولة في ملف تغير المناخ والتنوع البيولوجي إقليميا ودوليا.

ويقام الصالون في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر نقابة الصحفيين، كما تنظم النقابة ندوة لكتاب (سيد درويش.. المؤلف الحقيقي للنشيد الوطنى .. وقائع سرقة معلنة) للكاتب الصحفى خيري حسن، ويحضر الندوة حفيده المايسترو محمد حسن درويش.