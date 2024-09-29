غدًا.. نقابة الصحفيين تنظم ندوة عن “سيد درويش” في قاعة هيكل

تقام غدًا الإثنين 30 سبتمبر 2024 بنقابة الصحفيين بوسط القاهرة ندوة لكتاب ( سيد درويش.. المؤلف الحقيقي للنشيد الوطنى .. وقائع سرقة معلنة) للكاتب الصحفى خيري حسن.

ويحضر الندوة حفيده المايسترو محمد حسن درويش.

تقام الندوة في قاعة هيكل على هامش معرض نقابة الصحفيين للكتاب.

وتدير اللقاء الكاتبة الصحفية الأستاذة آمال عثمان رئيس تحرير مجلة أخبار النجوم الأسبق ويتحدث فيها الكاتبة والروائية الأستاذة سلوي بكر. والكاتب الصحفى ياسر عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة أخبار الأدب وكتاب اليوم. والكاتب الصحفى والخبير الإعلامى محمد مصطفى أبو شامة.

والكاتبة الصحفية الأستاذة نوال مصطفى مستشار النشر الثقافى لروايات مصرية للجيب.

تقام الندوة الساعة الخامسة مساء بالدور الثالث.