بنك مصر يكرم رؤسائه لآخر عقدين

قام عصام الدين الوكيل، رئيس مجلس إدارة بنك مصر غير التنفيذي وهشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر بحضور حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي، وأحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي اليوم الاحد الموافق 29 سبتمبر 2024، بتكريم كلا من محمد الاتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق خلال الفترة من عام 2015 الي عام 2024.

وشمل محمد بركات -رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق خلال الفترة من عام 2002 الي عام 2014 والذين قادا البنك العريق على مدار أكثر من عقدين من الزمان شهد فيهما البنك طفرة عملاقة في جميع نتائجه ومؤشرات أدائه .

كما تم تكريم عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر السابق خلال الفترة من عام 2016 الي 2024 .

وتم تكريم أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذين بمناسبة انتهاء مدتهم عام 2024 و هم ، احمد الجندي، و تامر جاد الله -أعضاء مجلس إدارة بنك مصر السابقين خلال الفترة من عام 2017 الى عام 2024 ، والوزير المستشار محمود فوزي – وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد سيف النصر- أعضاء مجلس إدارة بنك مصر السابقين خلال الفترة من عام 2020 الى عام 2024 ،على إسهاماتهم القيمة وعطائهم المميز خلال هذه الفترة ، وقد حضر التكريم لفيف متميز من رؤساء القطاعات ببنك مصر .

وأشاد عصام الدين الوكيل - رئيس مجلس إدارة بنك مصر الغير تنفيذي في إطار الاحتفاء بالسادة المكرمين، بمسيرة العطاء المتميزة، والجهد المبذول خلال فترة عضويتهم وما تم تحقيقه من إنجازات وأعمال ذات قيمة وأثر ايجابي على نتائج اعمال بنك مصر على مدار السنوات السابقة.

وأكد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن تكريم هذه القيادات هو دعوة لشباب العاملين ببنك مصر للاقتداء بالقيادات المكرمة في إخلاصها وتفانيها في عملها، موضحًا أن جزء كبير من قوة القطاع المصرفي المصري يكمن في قياداته المستنيرة، حيث أن القطاع المصرفي يزخر بالخبرات القيادية والفنية التي أهلته للوصول للمكانة المرموقة التي يحظى بها اليوم.

ويؤمن بنك مصر أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة، وركيزته في استمرار النجاحات التي تحققت على مدار تلك السنوات، ويسعي البنك دائما باعتباره مؤسسة مصرفية رائدة لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عملها تعكس دائماً التزامها بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.