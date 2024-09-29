الأمن القومي بالبيت الأبيض: دعم أمريكا لأمن إسرائيل صلب ولن يتغير

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن دعم أمريكا لأمن إسرائيل صلب وهذا لن يتغير، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف عن تخطيط حزب الله لقصف تل أبيب

وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى، أن حزب الله بدأ في التخطيط لشن هجمات صاروخية على تل أبيب ، وأشار المسؤول إلى أن الحزب يعزز جهوده لتوسيع نطاق القصف ليشمل المدن الكبرى في إسرائيل، خاصة مع تصاعد التوترات بين الجانبين في الفترة الأخيرة.

وأضاف المسؤول أن هاشم صفي الدين، الذي يشغل منصباً بارزاً داخل قيادة حزب الله، بدأ في السيطرة على الحزب بشكل متزايد. وأشار إلى أن صفي الدين يُعد أكثر تشدداً من الأمين العام للحزب حسن نصر الله، مما يعزز المخاوف من تصعيد أكبر في الصراع.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن هذا التحول في القيادة قد يعني تغييرات جذرية في استراتيجية الحزب، مشدداً على أن إسرائيل تتعامل مع الوضع بجدية بالغة. وأكد أن إسرائيل تتابع عن كثب تحركات حزب الله وتقوم بتعزيز دفاعاتها، تحسباً لأي تصعيد عسكري كبير.

كما أوضح المسؤول أن إسرائيل تتوقع أن تكون أي ضربة قادمة من حزب الله قوية ومدمرة، ما يزيد من احتمالات توسع المواجهة لتشمل مناطق أكثر في لبنان وإسرائيل، وهو ما يزيد من القلق لدى القيادة العسكرية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن التحالف المتنامي بين حزب الله وإيران قد يزيد من تعقيد الوضع، حيث تعتبر إيران الداعم الرئيسي لحزب الله من حيث التمويل والتسليح، مما يضاعف التهديدات التي تواجهها إسرائيل.