نعى الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها شقيقة فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق والتي وافتها المنية اليوم.

شيخ مشايخ الطرق الصوفية ينعي شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم

ويتوجه شيخ المشايخ بخالص العزاء وصادق المواساة لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم ولأسرة الفقيدة، سائلًا الله عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيحَ جنَّاته، وأن يُلهمَ أهلها وذويها الصبرَ والسُّلوان، و"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

وفاة شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم

وقد نشرت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم، خبر وفاة شقيقته باكر اليوم حيث قالت:

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي الشريفة الحاجة فردوس عمر هاشم شقيقة فضيلة الإمام أ.د أحمد عمر هاشم.

وأضافت: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك وألهمنا الصبر والسلوان، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدلها اهلً خيراً من اهلها وجيران خيراً من جيرانها وناس خيراً من ناسها، ونسألكم الدعاء.