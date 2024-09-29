الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

دنيا ودين

شيخ مشايخ الطرق الصوفية ينعي شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم

بوابة الوفد الإلكترونية

نعى الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها شقيقة فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق والتي وافتها المنية اليوم.

txt

نقيب الأشراف ينعى شقيقة أحمد عمر هاشم

txt

وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء

شيخ مشايخ الطرق الصوفية ينعي شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم

ويتوجه شيخ المشايخ بخالص العزاء وصادق المواساة لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم ولأسرة الفقيدة، سائلًا الله عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيحَ جنَّاته، وأن يُلهمَ أهلها وذويها الصبرَ والسُّلوان، و"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

 

وفاة شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم 

وقد نشرت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم، خبر وفاة شقيقته باكر اليوم حيث قالت: 

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» ببالغ  الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي الشريفة الحاجة فردوس عمر هاشم  شقيقة فضيلة الإمام أ.د أحمد عمر هاشم.

وأضافت: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك وألهمنا  الصبر والسلوان، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدلها اهلً خيراً من اهلها وجيران خيراً من جيرانها وناس خيراً من ناسها، ونسألكم الدعاء.

مواد متعلقة

كيف رفع الله ذكر سيدنا محمد في العالمين؟

حكم تتبع العورات وانتهاك الحرمات ونشرها على مواقع التواصل

الجريدة الورقية