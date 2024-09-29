نقيب الأشراف ينعى شقيقة أحمد عمر هاشم

ينعى السيد محمود الشريف نقيب الأشراف شقيقة الدكتور أحمد عُمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس اللجنة العلمية بنقابة السادة الأشراف، رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

حيث تقدم نقيب الأشراف بخالص العزاء والمواساة للدكتور أحمد عمر هاشم، بعد وفاته شقيقته اليوم، ولأسرته الفقيدة، داعيا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيحَ جنَّاته، وأن يُلهمَ أهلها وذويها الصبرَ والسُّلوان "إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

ومن المقرر أن تقام مراسم العزاء اليوم بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز.

وفاة شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم

توفيت الحاجة فردوس أبو هاشم، شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، اليوم عن وفاتها وخرجت الدفنة ببني عامر عقب صلاة الظهر، على أن يكون العزاء اليوم بدوار آل هاشم.

وقد نشرت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم، خبر وفاة شقيقته، حيث قالت:

"بسم الله الرحمن الرحيم ؛ «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي الشريفة الحاجة فردوس عمر هاشم شقيقة فضيلة الإمام أ.د أحمد عمر هاشم.

وتابعت: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك وألهمنا الصبر والسلوان، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدلها اهلً خيراً من اهلها وجيران خيراً من جيرانها وناس خيراً من ناسها، ونسألكم الدعاء.