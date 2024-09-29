نعى منذ قليل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، حيث انتقلت إلى دار الحق اليوم.

وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء

ووجه وزير الأوقاف العزاء للدكتور أحمد عمر هاشم ولأسرة الفقيدة، سائلًا الله عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيحَ جنَّاته، وأن يُلهمَ أهلها وذويها الصبرَ والسُّلوان، و"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

وقد نعى معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف شقيقة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق والتي وافتها المنية اليوم.

وتوجه وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم ولأسرة الفقيدة، سائلًا الله عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيحَ جنَّاته، وأن يُلهمَ أهلها وذويها الصبرَ والسُّلوان، و"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

وفاة شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم

توفيت الحاجة فردوس أبو هاشم، شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، اليوم عن وفاتها وخرجت الدفنة ببني عامر عقب صلاة الظهر، على أن يكون العزاء اليوم بدوار آل هاشم.

وقد نشرت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم، خبر وفاة شقيقته، حيث قالت:

"بسم الله الرحمن الرحيم ؛ «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي الشريفة الحاجة فردوس عمر هاشم شقيقة فضيلة الإمام أ.د أحمد عمر هاشم.

وتابعت: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك وألهمنا الصبر والسلوان، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدلها اهلً خيراً من اهلها وجيران خيراً من جيرانها وناس خيراً من ناسها، ونسألكم الدعاء.