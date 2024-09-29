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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

مجلس النواب يفتتح دور الانعقاد الخامس الثلاثاء وانتخاب اللجان النوعية الأربعاء

مجلس النواب
مجلس النواب

 أعلن مجلس النواب جدول أعمال الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس  يومي الثلاثاء، والأربعاء ١ و ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ والتى سيتم عقدها بمقر المجلس الحالي بوسط البلد .

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جاء ذلك فى ضوء صدور قرار  رئيس الجمهورية رقم ٤١١ لسنة ٢٠٢٤ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

وأضاف المجلس أن يوم الثلاثاء ١ أكتوبر، تعقد  الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، الساعة ١١ صباحاً وسيحدد المستشار الدكتور رئيس المجلس خلالها موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من النواب وتشهد جلسة يوم الأربعاء ٢ أكتوبر فى جلستها الأولى، الساعة ١١ صباحاً والتى سيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية. 

فيما تشهد الجلسة الثانية، الساعة ١١ ونصف صباحا إغلان المستشار الدكتور رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.  

فيما تشهد الجلسة الثالثة، الساعة ١٢ونصف ظهراً إعلان  رئيس المجلس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.

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