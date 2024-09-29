طريقة عمل تارت الآيس كريم اللذيذ

الـ تارت هو من الحلويات الكلاسيكية التي يعشقها الكثيرون بسبب طعمه الغني وتعدد طرق تحضيره، ولإضافة لمسة منعشة على هذه الحلوى التقليدية، يمكن دمجها مع الآيس كريم للحصول على حلوى لذيذة تناسب جميع المناسبات.

تارت الآيس كريم هو مزيج مثالي من النكهات والقوام بين العجينة المقرمشة والآيس كريم البارد الكريمي، مما يجعله خيارًا ممتازًا للحلويات الصيفية أو المناسبات العائلية.

طريقة عمل تارت الآيس كريم

المكونات:

- لعجينة التارت:

- 1 ½ كوب من الدقيق.

- ½ كوب زبدة باردة مقطعة مكعبات.

- ¼ كوب سكر.

- 1 بيضة.

- رشة ملح.

- للحشوة:

- 2 كوب آيس كريم (اختاري النكهة المفضلة: فانيليا، شوكولاتة، فراولة...).

- فواكه طازجة للتزيين (مثل الفراولة أو التوت).

- صوص الشوكولاتة أو الكراميل (اختياري).

الطريقة:

1. تحضير عجينة التارت

- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع السكر والملح.

- أضيفي الزبدة الباردة وافركيها بأطراف أصابعك حتى تصبح العجينة مفتتة.

- أضيفي البيضة وامزجي العجينة جيدًا حتى تتماسك.

- غلفي العجينة وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى ترتاح.

2. خبز التارت

- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

- افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ثم ضعيها في قالب التارت.

- قومي بوخز العجينة بالشوكة حتى لا تنتفخ، ثم ضعي عليها ورق زبدة وأضيفي حبات حمص أو أوزان خبز.

- اخبزي التارت لمدة 15-20 دقيقة حتى تصبح ذهبية.

- أخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد تمامًا.

3. تحضير التارت بالآيس كريم

- بعد أن يبرد التارت، ضعي طبقة سميكة من الآيس كريم داخل القالب.

- أعيدي التارت إلى الفريزر لمدة 1-2 ساعة حتى يتماسك الآيس كريم تمامًا.

4. التزيين والتقديم

- بعد أن يتماسك الآيس كريم، زيني التارت بقطع الفواكه الطازجة.

- أضيفي صوص الشوكولاتة أو الكراميل حسب الرغبة.

تارت الآيس كريم هو حلوى رائعة تجمع بين النكهات المميزة للعجينة المقرمشة والآيس كريم البارد، يمكنك تخصيص هذه الوصفة بإضافة النكهات المفضلة لديك أو التزيين بطرق مبتكرة، مما يجعلها حلوى مثالية للضيوف أو لتستمتع بها مع عائلتك.