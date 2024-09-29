إعدام ألف لتر عصائر ومشروبات وزيوت ونصف طن منتجات غذائية فاسدة بسوهاج

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج بقيادة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، عدد من الحملات شارك فيها جميع مكاتب الأغذية بالمراكز المختلفة استهدفت الباعة الجائلين والأسواق العامة للتأكد من صلاحية الاغذية والمشروبات المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.







تم تنفيذ الحملات بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وتعليمات الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وتحت إشراف ومتابعة الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي وضمن خطة وزارة الصحة والمديرية لفرض الرقابة على أماكن تداول الأغذية.





ومن جانبه قال الدكتور عمرو دويدار، إن نتائج الحملات التي تم فيها المرور على 183 منشأة غذائية في أول أيامها أسفرت عن ضبط وإعدام ما يقرب من 1000 لتر مشروبات وعصائر وزيوت وما يقرب من نصف طن من الأغذية واللحوم ومنتجات الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم أيضًا تحرير 174 محضر جنحة صحية مابين محاضر عدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء اشتراطات النظافة العامة ومحاضر باعة جائلين ومحاضر محظورات وتم ارسال المحاضر للنيابة العامة لتأييد عملية الضبط وسحب 59 عينات للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأكد الدكتور عمرو دويدار على أن الحملات مستمرة لضمان وصول غذاء صحي وآمن لجميع المواطنين، موجهاً إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف حملاتها اليومية على مدار الساعة على كافة المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة والأسماك المملحة بنطاق المحافظة.