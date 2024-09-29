الاحتلال: نشن هجمات على أهداف محددة بالضاحية الجنوبية لبيروت

شن جيش الاحتلال هجمات على أهداف محددة بالضاحية الجنوبية لبيروت، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

برنامج الأغذية العالمي يطلق عملية طارئة لتقديم المساعدات في لبنان:

في إطار آخر، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن إطلاق عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية لمليون شخص متضرر من الصراع المستمر في لبنان، وجاء ذلك على خلفية تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة التصعيد العسكري في البلاد.

وفي بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد برنامج الأغذية العالمي أن لبنان بات على حافة الانهيار، محذرًا من أن البلد لا يمكنه تحمل حرب أخرى في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وأوضح البرنامج، أن الهدف من العملية الطارئة هو توفير الغذاء والدعم للمتضررين بشكل عاجل، حيث يعاني السكان من نقص في الإمدادات الغذائية، وارتفاع الأسعار نتيجة الصراع والتوترات المستمرة.

كما أضاف مسؤول في برنامج الأغذية العالمي: "الأزمة الحالية أدت إلى تفاقم الأوضاع في لبنان، حيث تواجه الأسر نقصًا حادًا في الغذاء والمياه الأساسية، ما يتطلب استجابة سريعة وفعالة من المجتمع الدولي".

وتشهد لبنان توترات أمنية واقتصادية متزايدة، خصوصًا مع تدهور الوضع السياسي والصراع الدائر، مما دفع الجهات الدولية إلى التحذير من كارثة إنسانية وشيكة في البلاد.