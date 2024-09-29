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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الاحتلال: نشن هجمات على أهداف محددة بالضاحية الجنوبية لبيروت

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على لبنان

 شن جيش الاحتلال هجمات على أهداف محددة بالضاحية الجنوبية لبيروت، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

 

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ميقاتي: نشهد أكبر عملية نزوح في لبنان بالتاريخ

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برنامج الأغذية العالمي يطلق عملية طارئة لتقديم المساعدات في لبنان

 

 

برنامج الأغذية العالمي يطلق عملية طارئة لتقديم المساعدات في لبنان:

 في إطار آخر، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن إطلاق عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية لمليون شخص متضرر من الصراع المستمر في لبنان، وجاء ذلك على خلفية تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة التصعيد العسكري في البلاد.

 

 وفي بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد برنامج الأغذية العالمي أن لبنان بات على حافة الانهيار، محذرًا من أن البلد لا يمكنه تحمل حرب أخرى في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.

 

 وأوضح البرنامج، أن الهدف من العملية الطارئة هو توفير الغذاء والدعم للمتضررين بشكل عاجل، حيث يعاني السكان من نقص في الإمدادات الغذائية، وارتفاع الأسعار نتيجة الصراع والتوترات المستمرة.

 

 كما أضاف مسؤول في برنامج الأغذية العالمي: "الأزمة الحالية أدت إلى تفاقم الأوضاع في لبنان، حيث تواجه الأسر نقصًا حادًا في الغذاء والمياه الأساسية، ما يتطلب استجابة سريعة وفعالة من المجتمع الدولي".

 

 وتشهد لبنان توترات أمنية واقتصادية متزايدة، خصوصًا مع تدهور الوضع السياسي والصراع الدائر، مما دفع الجهات الدولية إلى التحذير من كارثة إنسانية وشيكة في البلاد.

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