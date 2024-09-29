ميقاتي: نشهد أكبر عملية نزوح في لبنان بالتاريخ

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن لبنان به 778 مركز إيواء، ويتم تقديم الأمور الأساسية لـ118 ألف شخص، مثل المأوى والغذاء، موضحًا أن عدد النازحين المقدر أكبر بكثير من هذا العدد، وقد يصل إلى مليون شخص، وفي إطار الإمكانيات المتاحة، تقوم الدولة بكل ما يلزم لتأمين احتياجات النازحين.



وأضاف "ميقاتي"، في مؤتمر صحفي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية": “نشهد أكبر عملية نزوح في لبنان بالتاريخ، ونتعامل مع هذا الأمر بكل النواحي”.

وتابع: "ندير هذا الأمر بالإيواء والغذاء وأمور أخرى تتعلق بتأمين الصحة العامة لمراكز الإيواء منعا من انتشار أي أمراض سارية".

وجه نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، طلبا لكل الأطياف السياسية في البلاد عقب اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وقال ميقاتي ، خلال كلمة في بداية جلسة مجلس الوزراء، "بداية أدعوكم للوقوف وقفة صمت حدادا على روح حسن نصر الله وجميع الذين سقطوا نتيجة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على لبنان".

وأضاف: "أمام هول ما تعرض ويتعرض له لبنان من عدوان إسرائيلي وحشي طاول معظم المناطق، أتوجه إليكم اليوم وأنا أعرف أن الوقت ليس وقت كلام، داعيا إياكم إلى مواجهة ما يجري بمسؤولية وطنية تصون وحدتنا وتؤكد تضامننا لأن من أهداف العدو الإسرائيلي ضرب هذه الوحدةِ التي طالما شكّلت السلاح الأقوى في مواجهة مخططاته الإجرامية" .