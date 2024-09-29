مجلس النواب يفتتح دور الانعقاد الخامس الثلاثاء وانتخابات اللجان النوعية الأربعاء

يفتتح مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أولى جلسات دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى بعد غد الثلاثاء، وذلك فى ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

وجاء جدول أعمال الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس (يومي الثلاثاء، والأربعاء ١ و ٢ أكتوبر ٢٠٢٤) والذي سيتم عقدها بمقر المجلس الحالي (التحرير - بوسط البلد) عدة جلسات منها.

جلسة يوم الثلاثاء ١ أكتوبر، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، الساعة ١١ صباحاً: وفيها سيحدد المستشار الدكتور رئيس المجلس خلالها موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من حضراتكم.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسه-يوم الأربعاء ٢ أكتوبر:

وتبدأ بالجلسة الأولى، الساعة ١١ صباحاً:سيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

ثم الجلسة الثانية، الساعة ١١ ونصف صباحا: سيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الثالثة، الساعة ١٢ ونصف ظهراً: سيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.