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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

قضايا المرأة تقييم معسكر صيفي للسيدات والفتيات بمحافظة سوهاج

برنامج المشاركة العامة
برنامج المشاركة العامة للنساء

عقد برنامج "المشاركة العامة للنساء" بمؤسسة قضايا المرأة المصرية  "المعسكر الصيفي للسيدات والفتيات"، والذي أقيم في نادي المحليات بمحافظة سوهاج، بمشاركة 50 سيدة وفتاة من صاحبات المصلحة. 

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وتم تنظيم المعسكر بالتعاون مع الجمعية الشريكة في المشروع، "مؤسسة هي للتنمية وتطوير الأسرة "بمحافظة سوهاج.

وناقش المسكر مفاهيم النوع الاجتماعي مهارات الاتصال والتواصل والمشاركة، كما تناول مهارات القيادة واتخاذ القرار، بالإضافة إلى قرار 1325 ومحاوره الأربعة، وآليات الحماية القانونية، وآليات الحماية الاجتماعية من العنف الجندري.

كما تناول المعسكر المساءلة الاجتماعية وعرض المبادرة التي ستقوم بتنفيذها الجمعية والسيدات، وأيضا ناقش مهارات التفاوض وحل المشكلات، وقدم جلسة دعم نفسي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعسكر يأتي في إطار مشروع "بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة"، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة كير مصر.

 

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