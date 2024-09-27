توصيات قضايا المرأة بمخاطر العنف الإلكتروني وطرق الحماية منه

على مدار أسبوع قدمت مؤسسة قضايا المرأة حملة "أمانك أولوية، حقك مسئولية" للتوعية بمخاطر العنف الإلكتروني وطرق الحماية.

وفى ختام الحملة طالبت المؤسسة ضرورة توفير توعية ملائمة للأشخاص ضعاف السمع، مع وجود مترجم/ة لغة الإشارة داخل أماكن تلقي الشكاوى والبلاغات لمساعدتهم/ن في حالات التعرض للابتزاز الإلكتروني.

و⁠توفير خط ساخن يعمل على مدار اليوم لتمكين النساء اللاتي يتعرضن للابتزاز من الاستفادة من الدعم القانوني والنفسي، و⁠إقامة ندوات توعوية موجهة للأباء والأمهات حول كيفية وقاية أبنائهم وبناتهم من العنف الإلكتروني.

كما ناشدت⁠ المؤسسة وزارة الإعلام لاستغلال الفواصل الإعلانية في البرامج التلفزيونية لبث رسائل توعية حول العنف الإلكتروني، بالإضافة إلى ⁠تعزيز عدد الندوات التوعوية التي تتناول الآثار النفسية والاجتماعية للعنف الإلكتروني.

و⁠⁠تنظيم ندوات تثقيفية تركز على رفض العنف بجميع أشكاله سواء في الحياة العامة أو على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

كما طالبت المؤسسة ⁠ ⁠بإنشاء وحدة رصد من النيابة العامة مختصة بجرائم العنف الإلكتروني لمتابعتها والتعامل معها بشكل فوري، و⁠استخدام تقنيات وآليات متطورة للإبلاغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني، ومتابعة البلاغ الكترونيا، وتسريع عملية التعرف على مرتكبيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.



أيضا ضروره ⁠تكثيف الندوات التوعوية الموجهة للرجال والشباب حول الابتزاز الإلكتروني والعقوبات المتعلقة بالعنف الإلكتروني