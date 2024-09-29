الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

 دعا بابا الفاتيكان إلى وقف فوري لإطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

 

 وفي ضوء التطورات المتلاحقة التي يشهدها لبنان، وتصاعد حدة الأعمال العسكرية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تدعو وزارة الخارجية الرعايا المصريين إلى تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الحالي إلا للضرورة القصوى.

 كما تحث الوزارة المواطنين المصريين الموجودين والمقيمين في لبنان بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترًا.

 

 كما تطالب منهم الالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية المختصة، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في بيروت.
 

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