وفاة أسرة في حادث مروع بالبحيرة

سيطرت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة البحيرة، وخاصة مدنتي الدلنجات وحوش عيسى، عقب وفاة أب وأسرته في حادث مروع على طريق البنجر، حيث توفى الزوج فى الحال وكانت الزوجه والابنة فى حالة خطر، ولحقى به بعد 24 ساعة من وفاة؛ لتكون الحالة الثالثة المحزنة التى تشهدها محافظة البحيرة فى شهر واحد وفاة الازواج وتلحقهن الزوجات.

وشهدت مدينة الدلنجات فى اوائل هذا الشهر أول واقعة بوفاة زوجه أثناء ترقبها خروج زوجها من حرجة العمليات وفور خروجه توفاه الله ليلحق بها وكانت الواقعة الثانية بحادث مروع، حيث لقى الزوج مصرعة فى الحال ولحقت زوجته بعد ايام قليلة لتأتى الواقعة الجديدة لتكون ختام هذا الشهر بوفاة طبيب

الدكتور محـمـد يحيي السـقـا

وشهدت طريق البنجر وقوع حادث أليم أدى إلى مصرع الدكتور محمد يحيى السقا، ونقلت زوجته الدكتــورة أســمــاء إبراهيــم وأبنتها وطفلها الى العناية المركزة وكأنها ترفض علمت بوفاة رفيق عمرها فأبت تستكمل حياتها ومعها أبنتهاوطفلها فلم تمر 24 ساعة ولقت هى الاخرى حياتها ويأبى أطفالها إستمرار حياتهم ويثبتوا الشعار الذى اتسم به هذا الشهر الحزين على محافظة البحيرة نعيش معا ونموت معا نلتقى كلنا فى الجنة . ولتكون قصة حزينة تهز أرجاء البحيرة ومدنتى حوش عيسى والدلنجات . حيث تناقل رواد التواصل الاجتماعى الخبر بصدمة كبيرة ليكون عنوان هذا الشهر المأسوى (عاشا معا وماتا معا )