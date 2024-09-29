البنك الزراعي يدعم "التضامن للتمويل الأصغر" بـ 100 مليون جنيه

قدم البنك الزراعي المصري تمويل بقيمة 100 مليون جنيه، لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بهدف التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر المملوكة للمرأة بمختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية في كافة أنحاء الجمهورية.

أعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن اعتزازها ببدء التعاون مع البنك الزراعي المصري - أحد أعرق البنوك العاملة في مصر -، ليصبح شريكًا للمؤسسة في تنفيذ خطتها التي تستهدف الوصول لأكبر عدد من العميلات في مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في توسيع مظلة الشمول المالي.

وأضافت ذو الفقار، "نؤمن أن الشراكة بين مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر والبنك الزراعي المصري ستُساهم بشكل فعال في دعم مساعي تمكين المرأة، بما يواكب توجهات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، لتحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، تماشيًا مع رؤية مصر 2030".

قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لديها تاريخ ائتماني قوي، حيث تتعاون حاليًا مع 10 بنوك، وتسعى المؤسسة دائمًا إلى تعزيز التعاون مع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بما يساهم في دعم استراتيجية المؤسسة التي تركز على تقديم التمويلات اللازمة للسيدات من أجل التوسع وتطوير مشروعاتهن بسهولة ويسر.

وأوضحت ريهام فاروق، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تستهدف التوسع في نشاط التمويل متناهي الصغر، من أجل خلق العديد من فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً، وبما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك عبر تقديم حزمة من البرامج التمويلية، تتضمن "التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي"، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية.

وأشار كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى أن التعاون مع البنك الزراعي المصري سوف يسهم في توفير آليات تمويل متميزة تلبي كل الاحتياجات التمويلية لصالح أكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة في تحسين معيشتهن، وتوفير دخل كافٍ لأسرهن.