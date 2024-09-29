أسعار القمح بتعاملات اليوم الأحد عند تاجر الجملة.. طن الروسي مفاجأة

سعر طن القمح اليوم الأحد.. شهد سعر القمح خلال تعاملات اليوم الحد في الاسواق المحلية وأسواق الجملة، استقرارًا، وحقق سعر القمح بروتين 11.5% في السوق المحلي ثباتاً مسجلاً نحو 11,450 جنيه للطن.

واستقر سعر طن القمح اليوم لدى تجار الجملة، خلال التعاملات في السوق المحلية، إذ سجلت الأسعار ارتفاعًا ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار القمح بمختلف انواعة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات السعرية لمختلف السلع، كـ أسعار العملات والدولار ورصد كل ما هو جديد بالقطاع المصرفي، والذهب والخضروات والفاكهة بكل الأسواق، لاسيما أسعار القمح الذي نحن بصددها الان، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الاسعار ولارضاء متابعيها، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار القمح اليوم الأحد في اسواق الجملة

قمح روسي بروتين 12.5%

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند مستوى 11,650 جنيه للطن خلال التعاملات.

قمح روسي بروتين 11.5%

كما ثبتت أسعار القمح «بروتين 11.5%» في السوق المحلي ليصل عند 11,450 جنيه للطن.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

وثبت سعر القمح «بروتين 11.5%»، ليصل عند 11,400 جنيه للطن.

ويُعد محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة لمصر، ويبلغ الانتاج المحلى نحو 8.5 ملايين طن بينما يبلغ حجم الاستهلاك 18 مليون طن، وتعمل الدولة والقطاع الخاص على استيراد الفجوة التي تقدر بنحو 9-10 ملايين طن سنوياً