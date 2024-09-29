خطوات حجز 878 وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة

أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الأحد، عن بدء طرح 878 وحدة سكنية بمشروع جنة بالمدينة، بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2، بأنظمة سداد ميسرة، على أن ينتهي التقديم يوم 28 أكتوبر المقبل، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز.

يأتي ذلك، بعدما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، طرح 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة.

خطوات التقديم لحجز وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة

بحسب ما أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة، فإن التقديم مقسم على 3 مراحل، كالآتي: