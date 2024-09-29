خطوات حجز 878 وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة
أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الأحد، عن بدء طرح 878 وحدة سكنية بمشروع جنة بالمدينة، بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2، بأنظمة سداد ميسرة، على أن ينتهي التقديم يوم 28 أكتوبر المقبل، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز.
يأتي ذلك، بعدما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، طرح 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة.
خطوات التقديم لحجز وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة
بحسب ما أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة، فإن التقديم مقسم على 3 مراحل، كالآتي:
- شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز:
1- التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة المنصورة الجديدة.
2ـ التوجه لشباك شراء كراسة شروط وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي (+الأصل للاطلاع) لبدء معاملة شراء كراسة شروط.
3- الحصول على إذن دفع والتوجه للخزينة لسداد قيمة الكراسة ٥٧٠ج + رسوم الخدمة ١٠ج.
4- العودة للشباك لتقديم الإيصال واستلام كراسة الشروط وإخطار السداد وإنهاء المعاملة.
- سداد جدية الحجز:
１- التوجه لبنك التعمير والإسكان.
2- دفع رسوم الدراسة بمبلغ ٥٠٠ج (لا ترد) + جدية الحجز بمبلغ ٥٠٠٠٠ج.
تعليمات بنك الإسكان فرع جمصة:
- في حالة التحويلات البنكية من بنك غير بنك الإسكان يتم قبول تحويل جدية الحجز من البنوك الأخرى على حساب 1775600690074 EGP ، على أن يتضمن التحويل ( اسم الحاجز – الرقم القومي – جدية الحجز 878 وحدة بمشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة )
- قبول الإيداع النقدي والتحويل الداخلي من جميع مصارف بنك الإسكان على أن يكون مع الحاجز أمر توريد وصورة بطافة الحاجز.
- التقدم لحجز الوحدات السكنية:
١- التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة المنصورة الجديدة.
٢- التوجه لشباك التقديم للقرعة العلنية بعد تجهيز المستندات الآتية:-
3- صورة بطاقة الرقم القومي (+الأصل للاطلاع).
4- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/الزوجة.
5- إيصال شراء كراسة الشروط + إيصال الدراسة + إيصال جدية الحجز .
6- استمارة التقديم الموجودة بالصفحة الأخيرة بكراسة الشروط بعد ملأ البيانات وتوقيع الإقرار.
7- الحصول على إذن للدفع والتوجه للخزينة لدفع رسوم الطلب (١٠٠ج).
8ـ العودة للشباك لإنهاء المعاملة.