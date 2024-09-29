الشرقية الأزهرية تواصل فعاليات البرنامج التدريبي للتسكين على وظائف المعلمين

واصلت منطقة الشرقية الأزهرية، للأسبوع الثاني على التوالي، فعاليات البرنامج التدريبي للتسكين على وظائف كادر المعلم، وذلك بمقر ديوان عام المنطقة، وبحضور الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وخلال متابعته الميدانية لقاعات التدريب، وجه رئيس المنطقة المتدربين بضرورة نقل أثر التدريب إلى المعلمين والطلاب بالمعاهد، مؤكدًا حرص المنطقة على تقديم أوجه الدعم كافة للمعلم بوصفه عنصرًا رئيسً في العملية التعليمية.

وبدوره، أوضح الدكتور محمد خضر، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، أن البرنامج بدي اليوم السبت ٢٠٢٤/٩/٢٨م، ويستهدف معلمي منطقة الشرقية بمختلف التخصصات؛ للتسكين على وظائف كادر المعلم، وتستمر أعمال التدريب لمدة ثلاث أيام، مشيرًا إلى انعقاد اختبار في ختام البرنامج لقياس أثر التدريب.