"سلامتك تهمنا".. ندوة لوزارة العمل في جنوب سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، حيث قامت بعمل ندوة للتوعية من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بمدينة شرم الشيخ ، وذلك بفندق ماريتيم جولي فيل بمدينة شرم الشيخ بمشاركة عدد 40 من العاملين بالفندق ، بعنوان "أهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وخطط الطوارئ، ومخاطر الحريق".

وتناولت المخاطر الموجودة في بيئة العمل ومسببات حوادثها ، وكيفية التعامل معها والمواد القابلة للاشتعال وأهمية التوعية بمخاطر الحريق، وأنواع الحرائق وطرق الوقاية منها ومسبباتها ، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقالت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضافت مدير المديرية، أن تلك الفعاليات ضمن جهود المديرية وأجهزتها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية واشتراطاتها بين العاملين بالمنشآت المختلفة للوقاية من الحوادث والأمراض وكذلك الحفاظ على الأرواح والممتلكات من المخاطر المختلفة الموجودة في أماكن العمل.

كما تناولت الفعاليات دور مسؤولي السلامة في حماية المنشأة من مخاطر بيئة العمل ، وقواعد الحفاظ على الحياة، وأهمية السلامة والصحة المهنية وأهدافها واشتراطاتها الواجب توافرها فى أماكن العمل لحماية الأفراد والمنشآت من المخاطر المختلفة الموجودة فى بيئة العمل ، وأهمية الالتزام بأهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية ، وألقى المحاضرات الكيميائية شيماء علام مفتش السلامة والصحة المهنية بمكتب السلامة بمدينة شرم الشيخ.