الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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وزير الداخلية: مصر تتقدم بقيادة الرئيس السيسي لتحقيق الإنجازات والتطوير بكل المجالات

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن مصر تتقدم بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الإنجازات والتطوير في كل المجالات مدعوة بإرادة وطنية لبناء دولة حديثة، مما كان له عظيم الأثر في قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات والأزمات المتتالية الناجمة عن تصاعد حدة الصراعات والتحديات والاضطرابات على المستوى الإقليمي والدولي.

 

وشدد "توفيق"، خلال كلمته بحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسي، المٌذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، على أن التحديات والاضطرابات الإقليمية والدولية ألقت بظلالها السلبية على المقدرات السياسية والاقتصادية لشعوب العالم، كما أنها فرضت على شعوبنا تحديات كبيرة بحجم موقعها الجغرافي والمسؤوليات الواقعة على عاتقها لدورها الريادي في المنطقة.

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