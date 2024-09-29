سعر اليورو بالتعاملات الصباحية اليوم الأحد مقابل الجنيه

سعر اليورو.. شهد سعر اليورو خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية والقطاع المصرفي في أول أيام العملة الرسمية في البنوك، ثباتًا ملحوظًا، مقابل الجنيه المصري لدى مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفية، ووحقق سعره في البنك الأهلي المصري استقرارًا مسجلاً نحو 53.75 جنيه للشراء، و54.05 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، خلال السطور التالية، سعر اليورو الأوروبي خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية، لدى عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية، وفق آخر التحديثات المعلنة لدى البنوك ومواقعها الإلكترونية، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر اليورو اليوم الأحد بمستهل التعاملات

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم 53.97 جنيه للشراء، و54.21 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر اليورو اليوم 53.75 جنيه للشراء، و54.23 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو اليوم 53.73 جنيه للشراء، و54.23 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر اليورو اليوم 54.05 جنيه للشراء، و54.23 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو اليوم 53.75 جنيه للشراء، و54.05 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.