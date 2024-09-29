notchnco تعلن استقالة الرئيس التنفيذي وتعيين شادي هاني خلفا له

أعلنت شركة notchnco، المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة، عن تعيين المهندس شادي هاني في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

يأتي هذا التعيين كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز مكانتها في السوق التكنولوجي وتوسيع نطاق خدماتها محليًا وإقليميًا.

ويأتي هذا الاختيار بعد أن غادر باسم نصيف منصبه في شركة notchnco منذ يوليو الماضى .

يتمتع المهندس شادي هاني بسجل حافل من الإنجازات في مجاله، حيث أسهمت خبراته العميقة في تطوير استراتيجيات مبتكرة وتحسين الأداء العام للشركات التي عمل بها. يُعتبر شادي من القادة المؤثرين في مجال الاتصالات، إذ يجمع بين المهارات التقنية والرؤية الاستراتيجية، مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في أي فريق يسعى لتحقيق التميز والنمو في هذا القطاع الديناميكي.

يمتلك المهندس شادي هاني خبرة تزيد عن 20 عامًا في مجالي التكنولوجيا والاتصالات. بدأ مسيرته المهنية في شركات بارزة مثل فودافون مصر، حيث أسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات الرقمية وتعزيز تجربة العملاء الشاملة.

وفي شركة اتصالات/ إي آند مصر، قاد شادي فرق التسعير وتطوير المنتجات، ولعب دورًا حيويًا في صياغة استراتيجيات التسعير وتحقيق النمو التجاري. ساهم أيضًا في تعزيز مكانة إي آند مصر كرواد في سوق الإنترنت المحمول وتوسيع قاعدة العملاء بشكل ملحوظ، مما جعل له تأثيرًا كبيرًا في صناعة الاتصالات.

منذ عام 2018، شغل شادي منصب المدير التجاري في شركة فيكتوري لينك، حيث أثبت كفاءته في المناصب الإدارية العليا ولعب دورًا أساسيًا في تطوير استراتيجيات التحول الرقمي وتحقيق نمو مستدام في الإيرادات، بالإضافة إلى قيادة فرق عمل متخصصة في تقديم منتجات وخدمات رقمية مبتكرة.

بصفته الرئيس التنفيذي الجديد، يهدف المهندس شادي هاني إلى قيادة الشركة نحو مرحلة جديدة من النمو والابتكار. ستعتمد استراتيجيته على تعزيز الحلول التكنولوجية المتطورة وتوسيع قاعدة العملاء لتشمل مختلف المجالات، مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات السوق المتزايدة والمتغيرة.

قال المهندس شادي هاني عن حماسه، قائلاً: "أتطلع بشدة إلى هذا التحدي الجديد، وسأعمل على تعزيز الابتكار داخل الشركة وتوسيع نطاق خدماتنا لتلبية تطلعات عملائنا. لقد وضعت استراتيجيات لاستكشاف أسواق جديدة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تكمن العديد من الفرص الواعدة."وتابع: "تعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، والسوق المصرية لا يزال يحتوي على فرص كبيرة لم تُستثمر بعد. هناك العديد من المجالات التي يمكن استثمارها، مما يفتح الباب أمام الابتكار والنمو. من المهم استغلال هذه الفرص لتلبية احتياجات السوق المتزايدة وتعزيز الاقتصاد المحلي."

أوضحت إنجي الصبان، القائمة بأعمال رئيس مجلس الإدارة، أن تعيين شادي هاني كمدير تنفيذي جديد كان خطوة ضرورية لمواجهة التحديات الكبيرة في السوق. وأشارت إلى أن خبرته الواسعة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا تمنحه القدرة على التعامل مع المتغيرات السريعة في الصناعة واستغلال الفرص المتاحة.

أكدت إنجي أهمية مهارات شادي في توجيه الفرق وتحفيز الابتكار، مما يعزز من بيئة العمل ويساعد في تحقيق الأهداف المستقبلية وسط المنافسة المتزايدة. وأضافت أن دعمه سيمكن الشركة من توسيع نطاق خدماتها في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يعزز مكانتها في الصناعة.