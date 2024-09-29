سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الدولار.. شهد سعر الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية والقطاع المصرفي في أول أيام العملة الرسمية في البنوك، ثباتاً ملحوظا، مقابل الجنيه المصري لدى مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفية، وسجّل في البنك الأهلي المصري نحو 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.

وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، خلال السطور التالية، سعر الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية، لدى عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية، وفق آخر التحديثات المعلنة لدى البنوك ومواقعها الإلكترونية، وجاء سعربه على النحو الاتي:

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 48.29 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.56 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB مبلغ 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.