صندوق الإستثمار السعودي يجهز عرضاً خرافياً لضم صلاح

كشفت تقارير إنجليزية اليوم الأحد أن صندوق الإستثمار السعودي يجهز عرضاً خرافياً لإقناع محمد صلاح نجم فريق ليفربول بالإنضمام للدوري السعودي في الصيف المقبل.

وقال موقع “ caught offside” أن صندوق الإستثمار يخطط لإقناع النجم المصري بالإنضمام لأحد الأندية الكبرى في دوري روشن بالموسم المقبل، في صفقة إنتقال حر.

ومن المنتظر أن يكون العرض عن طريق أحد الأنية التابعة لصندوق وهي الهلال والنصر وأهلي جدة وإتحاد جدة والقادسية.

وتعد هذه النحاولة الثانية لضم صلاح الي الدوري السعودي المدجج بالنجوم حيث سبق وأن تلقى قائد منتخب مصر عرضاً بقيمة 150 مليون جنيه استرليني من إتحاد جدة في الصيف قبل الماضي الا أن إدارة ليفربول والمدرب يورجن كلوب رفضوا التفريط في صلاح.

ويبدو مستقبل محمد صلاح مع ليفربول غامضاً حتى الآن حيث يخوض الموسم الأخير في عقده مع النادي.