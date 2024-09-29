وزارة الشباب والرياضة المصرية تشارك في افتتاح المؤتمر الإقليمي الشبابي للتغير المناخي

شاركت وزارة الشباب والرياضة المصرية في افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر الإقليمي الشبابي للتغير المناخي 2024 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (RCOY MENA 2024)، والذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمّان في الفترة من (27 - 29) سبتمبر الجاري.

ويُعقد المؤتمر تحت مظلة الذراع الشبابي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC)، وذلك بحضور معالي المهندس يزن الشديفات، وزير الشباب الأردني، ومعالي الدكتور معاوية الردايدة، وزير البيئة الأردني.

تأتي المشاركة المصرية عبر وفد من وزارة الشباب والرياضة برئاسة اللواء مساعد الوزير لشؤون قطاع الشباب والعلاقات الحكومية، ومعاون الوزير لشؤون التنمية الثقافية والمجتمعية، ومادونا عبده، عضو اللجنة الوطنية للشباب والمناخ، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المجموعات والمنظمات الشبابية المصرية، مثل "You Think Green - Acts"، المشاركين في اللجنة المنظمة للمؤتمر.

استُهل المؤتمر بكلمة ألقاها السيد اللواء مساعد الوزير نيابةً عن معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، نقل خلالها تحيات السيد الوزير وتقديره لمنظمي المؤتمر والدول والمنظمات الداعمة، مشيداً بجهود الشباب العربي في قيادة هذه المؤتمرات والعمل على إدماجهم في بناء القدرات وصياغة السياسات المناخية.

وأشار معالي الدكتور أشرف صبحي، في كلمته، إلى الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في مواجهة التحديات المناخية، والذي تجلّى بوضوح في مؤتمري الأطراف كوب 27، الذي استضافته مصر، وكوب 28، الذي استضافته الإمارات. كما أكد على التزام مصر بدعم تلك الجهود، مشيراً إلى استضافة مصر للنسخة الثانية من مؤتمر (RCOY MENA) في القاهرة في نوفمبر 2023، بالإضافة إلى المؤتمر العالمي للشباب (COY17).

كما شدد على الدعم المستمر للشباب المنظمين لهذه المؤتمرات، والاستماع إلى تطلعاتهم، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الشباب والمناخ والتنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر إلى الدول الشقيقة، وعلى رأسها المملكة الأردنية الهاشمية، لدعمها للمؤتمر، مشددًا على أهمية مواصلة دعم الشباب في العمل المناخي لتحقيق العدالة المناخية، وتمكينهم من الإسهام الفعّال في العملية التفاوضية الدولية.

وعلى هامش حفل الافتتاح، التقى الوفد المصري مع معالي المهندس يزن الشديفات ومعالي الدكتور معاوية الردايدة، حيث نقلوا تهاني معالي الدكتور أشرف صبحي لهما على الثقة الملكية وتعيينهما في الحكومة الجديدة.

