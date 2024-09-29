الزمالك يستعد للإعلان عن صفقته الجديدة اليوم

يستعد نادي الزمالك، اليوم الأحد، لإعلان التعاقد مع جيفرسون كوستا، صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد.

ووصل جيفرسون كوستا إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم على أن يخضع للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة.

وينهي النادي إجراءات ضم كوستا والإعلان بشكل رسمي عن الصفقة في انتظار إتمام عدد من الصفقات خلال الفترة المقبلة.

ولعب قلب الدفاع جيفرسون كوستا صاحب الـ19 عامًا لإحدى الأكاديميات التابعة لنادي بنفيكا البرتغالي.

ويمتلك كوستا جنسية غينيا بيساو بجانب الجنسية البرتغالية.