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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقته الجديدة اليوم

جيفرسون كوستا
جيفرسون كوستا

 يستعد نادي الزمالك، اليوم الأحد، لإعلان التعاقد مع جيفرسون كوستا، صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد.

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هاني شاكر: الزمالك يحتاج صفقات كبرى الفترة المقبلة

 ووصل جيفرسون كوستا إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم على أن يخضع للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة.

 وينهي النادي إجراءات ضم كوستا والإعلان بشكل رسمي عن الصفقة في انتظار إتمام عدد من الصفقات خلال الفترة المقبلة.

 ولعب قلب الدفاع جيفرسون كوستا صاحب الـ19 عامًا لإحدى الأكاديميات التابعة لنادي بنفيكا البرتغالي.

ويمتلك كوستا جنسية غينيا بيساو بجانب الجنسية البرتغالية. 

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