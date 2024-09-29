هاني شاكر: الزمالك يحتاج صفقات كبرى الفترة المقبلة

تحدث الفنان هاني شاكر، عن تتويج فريق الزمالك بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

وقال هاني شاكر في تصريحات لبرنامج استاد المحور مع خالد الغندور:"لم أشاهد مباراة السوبر لأني كنت مرتبط بحفل غنائي بالكويت وعندما علمت بتسجيل الهدف الأول للأهلي تذكرت الاعتراضات على الحكم وتقنية الفار قبل انطلاق اللقاء".

وأضاف:"بعدما أخبروني بتعادل الزمالك علمت أننا سنفوز إذا ذهبنا لركلات الترجيح".

واختتم حديثه قائلًا: "الزمالك كان من الصعب أن يتحمل خسارة السوبر، أتمنى أن يبني الفريق على هذا الكأس بشكل أكبر ويكون هناك اختيارات بهدوء ويكون هناك صفقات كبيرة تكون على قدر الزمالك".

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز ضد الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.