لم يكن المُشرع المصري بمنأى عن سن القوانين الرادعة التي من شأنها الحد من ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى توقيع عقوبات مُغلظة على من يثبت إقدامه على تلك الجريمة.

عقوبات حددها القانون لجريمة البناء على الأراضي الزراعية

حول ذلك الأمر، فقد نص قانون الزراعة رقم 164 لسنة 2022، في المادة 152 على معاقبة كل من يقوم بالتعدي بالبناء بالحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه.

كما تطرق القانون، إلى معاقبة المهندس أو المقاول المشرف على تنفيذ حالة التعدي أو بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه، كما يصل الأمر إلى شطب المهندس من سجلات نقابة أو المقاول من سجلات المقاولين طوال مدة العقوبة.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة، وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة.