كيف قادت الأقراص المُخدرة مصريين إلى حكم الإعدام في السعودية؟ (تفاصيل)

نفذت السلطات السعودية، حكم القتل تعزيرًا في حق مواطنين مصريين، وذلك جراء إدانتهما بتهمة تهريب أقراص الإمفيتامين المُخدر إلى المملكة.

وكشفت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، عبر بيانٍ رسمي، أنه تم تنفيذ حكم القتل بحق كلًا من هاني أبوالقاسم محسن محمد، وسليمان عبيد الله حميد – مصريي الجنسية، بعدما ثبت إدانتهما في منطقة تبوك.

وحسبما أشار البيان، ألقت الجهات الأمنية القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وشددت وزارة الداخلية على حرص الحكومة السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم.

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