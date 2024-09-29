زوجة تنتفض وتنشد الخلع: "بيهجرني بالأسابيع"

من بين مئات الأسباب والمبررات التي تودي بالعلاقات الزوجية، أدراج الرياح وتعصف باستقرارها في لمح البصر، يكمن الإهمال الزوجي، في مقدمة تلك الملابسات التي من شأنها أن تُنهي الحياة بين الزوجين، وفي ذلك الصدد لم تكن "بسمة. ج" بمنأى عن ذلك الحال الذي أدى في نهاية المطاف في التوجه إلى محكمة الأسرة، لتقديم طلب الخُلع.

وتقول الزوجة في ذلك السياق، إن زوجها يتعمد إهمالها وهجرانها لفترات طويلة تصل إلى الأسابيع، بحجة تفرغه للعمل، وإنها واجهته مرارًا وتكرارًا وطلبت منه تخصيص جزء من وقته في رعايتها والتواجد بصحبتها شأنها شأن أي زوجة طامحة لتعزيز رابط الزواج، ولكن كان يتعلل بأن العمل يجب أن يأخذ حيزًا كبيرًا من وقته، ولكن مع مرور الوقت انكشف المستور.

لتكشف الزوجة بأنها فوجئت بمكالمة هاتفية مجهولة وردت إليها تُنبأها بأن الزوج على علاقة بأخرى، وهنا قررت بحث الأمر والتحقق من مدى صحته، لتقرر التوجه إلى مقر عمله في إحدى الليالي، دون درايته، ولدى خروجه من العمل، قامت بتتبعه للكشف عن وجهته، فإذ به يتوجه إلى فيلا كائنة في إحدى مناطق القاهرة الجديدة، لتعقب الزوجة "قررت التوجه إلى هناك على الرغم من الخوف الكبير الذي تملكني في ذلك الوقت" وهناك فوجئت بتواجده بصحبة فتاة تصغره بنحو 7 سنوات، وفي نهاية الأمر اتضح أنه متزوج منها "عرفيًا".

فتختتم الزوجة ونبرة الانكسار باديةً عليها: "بعد زواج لم يدم سنةً واحدة شاءت لي الأقدار أن أقع ضحية الإهمال والخيانة، قررت طي تلك الصفحة نهائيًا والتفرغ لحياتي ومستقبلي والحصول على حقي بالقانون".

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