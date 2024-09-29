السمسم يهدئ الأعصاب ويكافح الإجهاد..طبيبة تنصح به

يعتبر السمسم أحد أنواع البذور التي ينصح بتناولها ما بين الحين لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم ، ومن بين فوائده تهدئة الجهاز العصبي المتهيج.

وتشير الدكتورة مارينا ماكيشا خبيرة التغذية، إلى أن السمسم يعزز الجهاز العصبي بفضل احتوائه على نسبة عالية من المغنيسيوم. وقد أظهرت نتائج دراسات عديدة أن الإنسان يفقد خلال فترة الإجهاد بالذات نسبة عالية من المغنيسيوم. وبالإضافة إلى ذلك يشارك المغنيسيوم في العمليات التي تساعد على مكافحة القلق والتوتر العصبي.

ووفقا لها، يحتوي السمسم بالإضافة إلى المغنيسيوم على فيتامينات مجموعة В- B1 وB2 و B3 وB6 الضرورية لحماية الخلايا العصبية وترميمها وتحسين الحالة النفسية.

ويحتوي السمسم على الأحماض الدهنية بما فيها الدهون الحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية والكالسيوم وفيتامين E كما يحتوي على حمض البانثونيك وحمض الفوليك ما يكسبه قيمة غذائية عالية. ولكن يجب تناوله باعتدال (ثلاث ملاعق من السمسم تزود الجسم بنسبة جيدة من حاجته اليومية من هذه العناصر) لأنه غني بالسعرات الحرارية.