خالد جلال: الزمالك بحاجة لصفقتين ونصيحة لناصر منسي

تحدث خالد جلال، نجم نادي الزمالك السابق، عن تتويج الفارس الأبيض بكأس السوبر الإفريقي بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي.

وقال جلال في تصريحات له على برنامج "ستاد المحور" مع خالد الغندور،: "ناصر منسي يذكرني بفلافيو، فهو يمتلك إمكانيات كبيرة، وأنصحه بالابتعاد عن السوشيال ميديا".

وأضاف جلال أن "الزمالك يحتاج إلى صفقتين في خط الدفاع ونصف الملعب، ويجب أن نعطي الزمالك حقه في استحقاق التتويج بكأس السوبر الإفريقي".

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن "توقيت تسليم درع الدوري كان عاملاً سلبياً للأهلي في مواجهته أمام الزمالك في السوبر الإفريقي".

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك قد توج بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.