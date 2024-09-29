هاني شكري: الزمالك يملك لاعبين أساطير وصفقاتنا بالورقة والقلم

أكد هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن جمهور الفريق هو من يستحق اللقب، بعد دعمهم الكبير للفريق على مدار الفترة الماضية.

وتابع شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مكنش ينفع نشكك في قدرات اللاعبين، ونملك لاعبين أساطير وتفوقنا على الأهلي، وفخورين بكل لاعب داخل الفريق، واختيار الصفقات تتم بالورقة والقلم".

وأضاف هاني شكري: "نملك لاعبين يرغبوا في تحقيق البطولات ولديهم استعداد من أجل مضاعفة المجهود للاستمرار على منصات التتويج، ولدينا أفضل فريق".

واختتم: "ناصر ماهر من اللاعبين المهاريين والرائعيين داخل الملعب وكان هناك تشكيك في قدراته، وعبدالله السعيد في حتة تانية، وهم لاعبين تفرح".