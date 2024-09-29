أيمن يونس: الزمالك استحق السوبر الإفريقي وكولر يتحمل مسؤولية الخسارة

أثنى أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، على أداء لاعبي الفريق الأبيض خلال مواجهتهم مع الأهلي في كأس السوبر الإفريقي، حيث انتهت المباراة بفوز الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي على ملعب المملكة أرينا بالرياض.

أضاف يونس في تصريحات له عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق على فضائية "TeN": "لاعبي الزمالك كانوا عازمين على تحقيق الفوز منذ البداية، وقدموا أداءً قويًا وفرضوا سيطرتهم على مجريات المباراة".

وأشار يونس إلى أن المدرب جوميز نجح في إدارة المباراة وفقًا لفلسفته، مما ساهم في استحقاق الزمالك للتتويج باللقب.

كما انتقد يونس المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، قائلاً إنه يتحمل جزءًا من مسؤولية الخسارة بسبب تأخره في إجراء التغييرات وعدم قدرته على قراءة المباراة بشكل صحيح. وأوضح أن لاعبي الأهلي لم يتمكنوا من تهديد مرمى محمد عواد، حارس الزمالك، إلا في كرة ثابتة واحدة سددها وسام أبو علي.