محمد طارق: جماهير الزمالك هم سر الانتصار وهاني شكري أخي الكبير

أكد محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق استحق الفوز بكأس السوبر الإفريقي، خاصةً بعد التصريحات الاستفزازية التي صدرت قبل المباراة والتي قللت من قدرات الفريق.

أضاف طارق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "جماهير الزمالك حققت الانتصار داخل المدرجات قبل الفوز داخل الملعب، وجمهورنا يحرك الصخر وهناك فوارق كبيرة بينهم وبين أي جماهير أخرى".

وأضاف: "هاني شكري صديق لي وأخي الكبير، ولم تكن هناك خلافات كما رددها البعض، وكان الخلاف للمصلحة العامة فقط ووجهات النظر".

وأشار إلى أن "الزمالك عند دخوله مباراة هامة يتم إثارة المشاكل عن طريق البعض"، مشيدًا بشكري كأحد أقرب الأشخاص إليه داخل النادي، مؤكدًا أن "الجميع في المجلس عائلة واحدة".

وتابع: "هدفنا القادم هو السوبر المصري، وأهنئ شيكابالا على كونه الأكثر تتويجًا بالألقاب داخل الفريق. أتمنى أن يكون لاعبونا جائعين للكرة. حسام عبدالمجيد قدم واحدة من أفضل المباريات في مسيرته وأثبت أنه واحد من أهم اللاعبين".

واختتم محمد طارق برسالة إلى مجلس الإدارة بضرورة احترام الجميع والعمل من أجل صالح الزمالك فقط.

