هاني شكري: الزمالك استحق السوبر ولا خلافات شخصية داخل الإدارة

أكد هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق استحق الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي، مشيرًا إلى أن الجماهير تستحق هذا اللقب.

وتابع شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "حسين السيد، عضو الإدارة، قام بدور كبير مع اللاعبين، حيث حفزهم بشكل كبير وكان هناك دعم كبير من أجل تحقيق السوبر الإفريقي".

وأضاف هاني شكري: "في مجلس الإدارة نتعامل على تصحيح أخطائنا بشكل مستمر، ولا يوجد شخص داخل المجلس يتعالى على الخطأ، بل يعترف به من أجل تعديل المسار. كما لا توجد خلافات شخصية بين أعضاء المجلس، والخلافات تكون للصالح العام".

لا يوجد الخلاف



تطرق هاني شكري في تصريحاته إلى التأكيد على عدم وجود خلافات شخصية بينه وبين محمد طارق، عضو مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن أي اختلافات في الرأي تكون من أجل الصالح العام لنادي الزمالك. وأوضح أن المجلس يتعامل بشفافية ويعمل على تصحيح الأخطاء بشكل مستمر، مما يعكس روح التعاون بين الأعضاء رغم التحديات التي قد تواجههم.