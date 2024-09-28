المندوه: حفل ضخم للاحتفال بالسوبر وثقتنا بالفوز لم تهتز

تحدث حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن تتويج الفريق ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح.

وأكد المندوه في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور" مع خالد الغندور، أن النادي سيحدد موعدًا لإقامة حفل كبير للاحتفال باللقب، مضيفًا مازحًا: "نريد إخفاء مكافأة الفوز."

كما أشار المندوه إلى أن ركلة جزاء الأهلي لم تكن صحيحة، ورغم تسجيل الأهلي من هذه الركلة، كان متأكدًا من فوز الزمالك باللقب.

الزمالك حصد لقب السوبر الإفريقي بعد مباراة مثيرة أقيمت على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.