حسام المندوه: الزمالك استحق الفوز بالسوبر الإفريقي رغم الأزمات

تحدث حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، عن تتويج الفارس الأبيض ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

وقال حسام المندوه في تصريحات لبرنامج استاد المحور مع خالد الغندور:"الحمد لله على الفوز والتتويج بالكأس والمكافأة المالية بعد المجهود الكبير خلال الفترة الماضية بالطبع نستحق الفوز".

وأضاف:"مررنا بأزمات كبيرة من إيقاف قيد ثلاث مرات وديوان داخلية وخارجية ولازلنا نعمل من أجل رفعة المجموعة".

وأختتم حديثه قائلًا:"الفوز يعبر عن إخلاص الجميع داخل نادي الزمالك بالرغم من الأزمات الكبيرة".

وفاز الزمالك بالقب السوبر الأفريقي أمس بعد تغلبه على الأهلي بركلات الجزاء في المباراة التي جمعتهما على ملعب المملكة آرينا بالعاصمة السعودية الرياض.