اعلام عبري:  الجيش الإسرائيلي يشن هجمات واسعة شمالي النصيرات

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يشن هجمات واسعة النطاق في بلدة المغراقة شمالي النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وأشارت الصحيفة إلى أن سكان مستوطنات غلاف غزة، أبلغوا عن سماع دوي انفجارات ضخمة قادمة من القطاع الفلسطيني.

وقد أعلن الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، "استشهاد اثنين وجرح آخرين نتيجة قصف إسرائيلي على منزل مأهول بالسكان يعود لعائلة حرب في بلوك C بالنصيرات"، مشيرا أيضا إلى سقوط "️جرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة فرج الله بمحيط دوار فياض في المخيم الجديد بالنصيرات".

وأوضح الدفاع المدني أنه "نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة جرغون بحي النصر شمال مدينة رفح، لقي 4 أشخاص حتفهم، كما أصيب آخرون نتيجة قصف مدفعي على منطقة البردويل على شاطئ البحر غربي محافظة رفح، وسط قصف ونسف مستمر للمباني السكنية شمال المدينة".

وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت، إلى الوقف الفوري لقتل المدنيين الفلسطينيين باستخدام الأسلحة الأمريكية، مشددا على أن هذا "شكل غير مسبوق من الكوارث الإنسانية".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن من الضروري ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة وإعادة إعمار بنيته التحتية، وقبل ذلك ضمان تحقيق الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.