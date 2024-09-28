التشخيص المبدئي لإصابتي علي البليهي وحسان تمبكتي

كشف التشخيص المبدئي عن تفاصيل إصابتي علي البليهي وحسان تمبكتي لاعبي الهلال السعودي والتي تعرضا لها خلال مجريات اللقاء أمام الخلود اليوم ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكشف الفحص المبدئي أن إصابة علي البليهي مدافع الهلال قد تكون في الجزء الداخلي للركبة (الغضروف الداخلي / الرباط الجانبي ).

في حين أشار الفحص أن إصابة حسان تمبكتي قد تكون خلع في مفصل الكتف وقد ينتج عنه (تمزق في الأوتار والأربطة وكسر داخل المفصل)، وقد تكون كسر في عظمة الترقوه.

ومن المقرر أن يجرى مدافع الهلال أشعة X-ray للتأكد من عدم وجود كسور ، ومن ثم فحص الكتف والأنسجة بأشعة الرنين.

الهلال يتخطى عقبة الخلود برباعية ويستعيد صدارة الدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزًا عريضًا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل كاليدو كوليبالي هدف التقدم للزعيم في الدقيقة 38 ثم أضاف مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني في الدقيقة 43، قبل أن يوقع المدافع سالم الدوسري على الهدف الثالث بالوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ثم يختتم رينان لودي بالهدف الرابع بالدقيقة 48.

بينما سجل هدفي الخلود همام مبروك الهمامي في الدقيقة 71، و وليام تروست إيكونغ من ضربة جزاء في الدقيقة 87.