السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الهلال يتخطى عقبة الخلود برباعية ويستعيد صدارة الدوري السعودي

فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي

حقق فريق الهلال فوزًا عريضًا برباعية مقابل هدفين على الخلود في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

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إصابة البليهي وتمبكتي والعويس في مباراة الهلال والخلود

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الهلال يتقدم على الخلود بثلاثية في الشوط الأول

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: كانسيلو - كوليبالي – البليهي - لودي

الوسط: ناصر – سافيتش – سالم الدوسري

الهجوم: مالكوم - ماركوس – ميتروفيتش

سجل كاليدو كوليبالي هدف التقدم للزعيم في الدقيقة 38 ثم أضاف مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني في الدقيقة 43، قبل أن يوقع المدافع سالم الدوسري على الهدف الثالث بالوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ثم يختتم رينان لودي بالهدف الرابع بالدقيقة 48.

بينما سجل هدفي الخلود همام مبروك الهمامي في الدقيقة 71، و وليام تروست إيكونغ من ضربة جزاء في الدقيقة 87.

إصابة البليهي وتمبكتي والعويس في مباراة الهلال والخلود

تعرض 3 لاعبين من صفوف الهلال للإصابة أثناء مجريات اللقاء حيث أصيب محمد العويس بشد عضلي قبل بداية المباراة ليقرر المدرب خورخي خيسوس استبداله بالحارس المغربي ياسين بونو.

كما شهدت أحداث المباراة إصابة ثنائي قلب الدفاع علي البليهي وحسان تمبكتي، ليصبح المدرب خيسوس أمام أزمة حقيقية ستواجه الفريق خلال المباراة المقبلة.

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