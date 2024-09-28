إصابة البليهي وتمبكتي والعويس في مباراة الهلال والخلود

تعرض 3 لاعبين من صفوف نادي الهلال السعودي خلال مباراة الفريق أمام الخلود المقامة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأصيب محمد العويس بشد عضلي قبل بداية المباراة ليقرر المدرب خورخي خيسوس استبداله بالحارس المغربي ياسين بونو.

كما شهدت أحداث المباراة إصابة ثنائي قلب الدفاع علي البليهي وحسان تمبكتي، ليصبح المدرب خيسوس أمام أزمة حقيقية ستواجه الفريق خلال المباراة المقبلة.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: كانسيلو - كوليبالي – البليهي - لودي

الوسط: ناصر – سافيتش – سالم الدوسري

الهجوم: مالكوم - ماركوس – ميتروفيتش

سجل كاليدو كوليبالي هدف التقدم للزعيم في الدقيقة 38 ثم أضاف مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني في الدقيقة 43، قبل أن يوقع المدافع سالم الدوسري على الهدف الثالث بالوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.