السبت 28 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

أردوغان يهاجم إسرائيل ويتهمها بارتكاب "إبادة جماعية"

الرئيس التركي
الرئيس التركي

هاجم رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، السبت، إسرائيل واتهمها بارتكاب "إبادة جماعية" في لبنان، وندد بـ"الهجمات الوحشية" التي استهدفت حزب الله وأودت بحياة أمينه العام حسن نصر الله ومئات المدنيين، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

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وأضاف أردوغان على منصة "إكس" أن "لبنان والشعب اللبناني هما الهدف الجديد لسياسة الإبادة والاحتلال والغزو التي تنفذها إسرائيل منذ 7 أكتوبر" من دون أن يتطرق إلى مقتل حسن نصر الله.
وذكر الرئيس التركي أنه "لا يمكن لأي شخص لديه ضمير أن يقبل بهذه المجزرة أو يبررها" داعيا إلى وقف محاولات إسرائيل "الطائشة" لتوسيع الصراع إلى أنحاء المنطقة.
ويتهم أردوغان إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" منذ بدء الحرب المدمرة في غزة التي أثارها الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وتأتي تصريحات أردوغان بعد ساعات من إعلان حزب الله اللبناني مقتل أمينه العام حسن نصر الله، إثر الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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